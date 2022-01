Serra Talhada se despede de João Caiçara, aos 66 anos

Faleceu em Serra Talhada, na Casa de Saúde São Vicente, nesta quinta-feira (6), aos 66 anos, o empresário João Dionísio Alves, popularmente conhecido como João Caiçara.

Sr. João fazia parte de uma das famílias mais tradicionais do nosso município.

João Caiçara enfrentava vários problemas de saúde, como: Hipertensão, diabetes… e também passava por sessões de hemodiálise.

Uma marca registrada de João Caiçara era o sorriso no rosto, sua alegria contagiante, sua forma simples e amiga de tratar a todos, amigos e clientes. Clientes de quando esteve à frente do Supermercado Pé de Serra, localizado em Serra Talhada na Praça Manoel Pereira Lins e também teve investimentos em São José do Belmonte em meados de 2002 a 2006 com o supermercado Pé de Serra, na Avenida Primo Lopes, onde atualmente é o supermercado Maniçobal e o Novo Gás na Av. Osmar Fonseca, onde hoje funciona a copa gás.

Sr. João era apaixonado pela vida e apaixonado por forró. Nos eventos de nossa cidade, ele era o primeiro a estrear o salão e o último a deixá-lo também.

O corpo de João Caiçara está sendo velado na Casa de Homenagens Póstumas BM e será sepultado nesta sexta-feira (7), no distrito de Caiçarinha da Penha, sua terra natal, junto aos seus pais. Ele deixa cinco filhos e cinco netos.

Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos. Nossos sinceros sentimentos!

Com informações do Geo Belmonte