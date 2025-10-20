Confusão após bebedeira termina em briga e desacato à polícia em Serra Talhada

Uma confusão envolvendo três pessoas após uma bebedeira terminou em vias de fato e desacato à polícia na tarde deste domingo (19), no bairro IPSEP, em Serra Talhada. O caso foi registrado pelo 14º BPM e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.

Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de briga em uma residência localizada na Rua Amália Menezes do Nascimento, no bairro IPSEP, em Serra Talhada.

Ao chegar ao local, o efetivo encontrou uma mulher que afirmou ter sido agredida por um casal durante uma bebedeira. Segundo o relato, a confusão começou após desentendimentos durante o consumo de bebida alcoólica.

O casal envolvido, por sua vez, contou aos policiais que a discussão teve início quando a mulher começou a ofender o homem, levando sua companheira a intervir em defesa dele. A partir daí, as duas trocaram agressões físicas. O homem relatou que tentou apenas separar a briga, retirando a mulher de dentro da residência, mas ela alegou ter sido empurrada e jogada ao chão.

Durante o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, a mulher passou a desacatar os policiais, proferindo palavras de baixo calão e tentando avançar contra o efetivo. Foi necessário contê-la para restabelecer a ordem.

Diante da situação, os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Serra Talhada, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).