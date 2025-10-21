Serra Talhada deve ter um dia de céu nublado nesta terça-feira (21)

Serra talhada (PE) deve ter um dia de céu nublado nesta terça-feira (21). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 18°C e 36°C, com alta probabilidade de céu nublado ao longo do dia.

Como será o tempo durante o dia em Serra talhada?

Serra Talhada começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 18°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 36°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 36°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 18°C.

Umidade relativa do ar em Serra talhada

A umidade relativa do ar em Serra talhada deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 90% no pico máximo durante a manhã e cair para 20% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.

Direção e intensidade do vento em Serra talhada

Os ventos em Serra talhada serão predominantemente moderados, soprando do sudeste para o leste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 05h10, e o pôr do sol ocorrerá às 17h28.