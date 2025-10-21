Waldemar Oliveira propõe lei para combater violência nas escolas

O deputado federal Waldemar Oliveira chamou atenção para o aumento da violência nas escolas brasileiras e apresentou uma proposta legislativa para enfrentar o problema. Em suas redes sociais, o parlamentar destacou que, em 2023, mais de 13 mil estudantes foram vítimas de agressões físicas, psicológicas ou sexuais, número que mais que triplicou na última década.

Para enfrentar a situação, Waldemar Oliveira apresentou o Projeto de Lei 1885/2023, que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate à Violência nas Escolas, com foco em segurança, acolhimento e prevenção, tanto para estudantes quanto para educadores.

“O ambiente escolar precisa de proteção urgente. Segurança, acolhimento e prevenção devem ser compromisso de todos”, afirmou o deputado.

Do Júnior Campos