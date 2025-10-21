Homem é detido após ser flagrado observando jovem enquanto ela tomava banho em Serra Talhada

Um caso de importunação sexual foi registrado na tarde desta segunda-feira (20) no bairro Malhada, em Serra Talhada. A Polícia Militar foi acionada após uma jovem de 19 anos denunciar que um vizinho a observava enquanto ela tomava banho nos fundos de sua residência.

Segundo informações do 14° BPM, a vítima relatou que estava se banhando quando percebeu que o homem, de 47 anos, a observava através de um buraco existente na parede do muro. Ao perceber a situação, a jovem gritou e jogou água em direção ao suspeito, que fugiu do local. Em seguida, ela acionou o policiamento.

Os militares localizaram o homem e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para adoção das medidas cabíveis. Não houve registro de agressões físicas ou resistência durante a ocorrência.

O caso foi enquadrado como importunação sexual, e o suspeito foi liberado após os procedimentos legais. A Polícia Civil segue acompanhando o caso.