Pai ameaça filho com faca e planeja matar com revólver em Serra Talhada Talhada

Um grave desentendimento entre pai e filho ocorreu na segunda-feira (20), em uma residência da Rua Antônio Mariano, no bairro Malhada Cortada, área de baixa renda de Serra Talhada.

Segundo informações do 14º BPM, o homem, sob efeito de álcool, dirigiu-se à casa da própria mãe, onde também vive o filho adolescente, portando uma faca tipo peixeira. No local, ele teria acusado o filho de usar drogas e faltar à escola, gerando uma discussão que rapidamente se transformou em luta física.

Durante o confronto, o adolescente conseguiu desarmar o pai. Ainda exaltado, o homem teria afirmado em voz alta que pretendia “comprar um revólver para terminar o que não conseguiu com a faca”, assustando vizinhos e familiares.

Ambos sofreram escoriações leves e foram levados à Delegacia de Polícia Civil. A faca foi apreendida e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado.

Do Júnior Campos