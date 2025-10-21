O PONTO DE CULTURA ETEAST PRODUÇÕES ARTÍSTICAS SE APRESENTA NO 22º FESTEL

O espetáculo de teatro “VOAR É COM OS PÁSSAROS”, do Ponto de Cultura ETEAST Produções Artísticas de Serra Talhada, foi selecionado para o 22º FESTEL – Festival de Teatro de Limoeiro, no agreste pernambucano. A apresentação será no dia 26 de outubro de 2025, no Teatro do Instituto Mandacaru.

História: o FESTEL é promovido pela Companhia de Eventos Lion’Arte desde 1997, seus objetivos são: estimular a produção teatral, formar plateia, promover intercâmbio entre os grupos pernambucanos.

A iniciativa cultural se tornou importante para o Agreste e entrou no calendário estadual de eventos artísticos. Revelando novos talentos para as artes cênicas, gerando trabalho e renda para os artistas e técnicos envolvidos, além de democratizar o acesso do publico aos bens e serviços da cadeira produtiva da cultura, através de ações integradas à inclusão sócio – cultural, como Oficinas de Formação em Dramaturgia, Danças e Teatro, Palestras, Apresentações de Espetáculos, Exposição de Artesanatos, de Artes Plásticas e Exibições de Filmes.

Sobre o Espetáculo: “VOAR É COM OS PÁSSAROS”, é um drama adulto com dramaturgia do paulista Júlio Carrara, numa adaptação de Carlos Sett, e narra o encontro de dois homens – codinomes Y e X – um é jovem com esposa e filhos, no auge da carreira profissional. O outro, um decadente, que viu tudo dar errado em sua vida, sem família, sem amigos e sem perspectiva. Ao se encontrarem no topo de um prédio, começa um jogo psicológico e extremamente visceral. Quais sentimentos permeiam esses dois seres? O que os levou a estarem ali? Qual propósito?

Os intérpretes Hícaro Nogueira, o Y e Carlos Sett, o X se dizem fascinados pelo texto que envolve muita tensão, melancolia, acolhimento, suspense, entre outros sentimentos tão humanos quanto os personagens, que emergem no palco suas mazelas e seus questionamentos pessoais nos fazendo refletir sobre as convenções impostas pela sociedade.

O espetáculo fez sua estreia no dia 06 de dezembro de 2018, na programação do XIV Festival de Teatro Louco em Cena, na cidade de Barbalha-CE e segue no repertório das produções teatrais da ETEAST, sendo apresentado, principalmente, dentro do projeto “Minha Escola no Teatro”, para estudantes do Ensino Médio, gerando um debate sobre as questões expostas pelo texto e sua atualidade.

“A verve dramatúrgica do conflito cênico do espetáculo é justamente o drama e as crises existenciais das pessoas em meio a uma sociedade capitalista e extremamente individualista. Júlio Carrara expõe isso de maneira visceral no texto e nosso diretor Gilberto Gomes, criou imagens e cenas repletas de significados para levar a plateia ao entendimento sutil destas questões”. Resume o ator Hícaro Nogueira, interprete do Y.