Confusão em Trailer Termina em Ameaça com Facão e Roçadeira em São José do Belmonte

Uma confusão registrada na noite da última terça-feira (3) terminou em ameaça e porte ilegal de arma branca na Vila Delmiro, em São José do Belmonte, no Sertão Central.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu em um trailer na Cotia, onde um homem consumiu uma latinha de bebida alcoólica e, na hora de pagar, se recusou, alegando que não havia consumido a bebida. A situação gerou uma discussão com o proprietário do estabelecimento.

Ainda de acordo com a PM, após o desentendimento, o homem foi até seu veículo, de onde pegou um facão e uma roçadeira, e tentou partir para cima do comerciante. A confusão só não terminou em agressão física graças à intervenção de populares que conseguiram conter o agressor.

No momento em que a viatura policial chegou, o suspeito tentou esconder os objetos no interior do carro. Durante a revista, os policiais encontraram o facão, a roçadeira e uma garrafa de cachaça.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São José do Belmonte. O homem vai responder por ameaça, porte ilegal de arma branca e fraude, já que se recusou a pagar pela bebida consumida.

O caso foi registrado por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e segue sendo acompanhado pela Polícia Civil.