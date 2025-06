Notificação pode adiar votação das contas de Luciano Duque na Câmara de Serra Talhada

A votação das contas do ex-prefeito Luciano Duque, referente ao exercício de 2019, prevista para a próxima terça-feira, 10 de junho, pode ser adiada. A informação foi apurada pelo Blog, que teve acesso à movimentação mais recente do processo na Câmara de Vereadores de Serra Talhada.

Duque, que atualmente exerce mandato de deputado estadual, teria sido notificado apenas nesta terça -feira (3). Com isso, segundo o regimento interno da Casa, abre-se um prazo de até 10 dias para apresentação da defesa — o que, na prática, poderia empurrar a votação para o dia 17 de junho.

Até o momento, a Mesa Diretora da Câmara não confirmou oficialmente alteração no calendário. No entanto, nos bastidores, a possibilidade já é tratada como provável, considerando o respeito ao prazo regimental.

As contas em questão foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), após seis sessões e com voto divergente vencido no colegiado. Após leitura do parecer no plenário, no último dia 20 de maio, o processo foi encaminhado à Comissão de Finanças, abrindo caminho para a deliberação final em plenário.

A possibilidade de adiamento reacende os bastidores e amplia o tempo para articulações políticas.

DO Júnior Campos