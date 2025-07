Confusão entre famílias termina em agressões e ameaças em São José do Belmonte

Um conflito envolvendo duas famílias mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (03), na Vila Delmiro, em São José do Belmonte, no Sertão Central. A ocorrência, que resultou em agressões físicas e ameaças, teve como agravante o fato de uma das vítimas estar grávida.

Segundo informações do 14º BPM, a vítima procurou a 2ª Companhia da PM relatando ter sido agredida com socos e joelhadas na região abdominal por um dos envolvidos. De imediato, a guarnição iniciou buscas e localizou o acusado, que estava acompanhado da esposa. O homem confirmou que houve uma confusão, mas alegou que a vítima teria ido até sua casa junto com outras duas pessoas para tirar satisfações.

Durante o desentendimento, houve troca de agressões entre os envolvidos. A vítima, que relatou estar gestante, afirmou que foi atingida propositalmente na barriga, o que elevou a gravidade do caso. Já o acusado disse ter sido agredido inicialmente e que apenas reagiu.

Além disso, a polícia apurou que houve ameaças por mensagens de celular, intensificando o clima de tensão entre os envolvidos.

Diante da complexidade da situação e dos relatos conflitantes, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São José do Belmonte. Quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram registrados, e o caso segue sendo investigado.