Mãe agride filhas após crise emocional e mobiliza Conselho Tutelar em Triunfo”

Um caso de violência doméstica envolvendo uma mãe e suas duas filhas menores mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (03), no Centro de Triunfo, Sertão do Pajeú. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 e resultou na condução das partes à Delegacia local.

Segundo informações repassadas pelo 14º BPM, a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar após denúncia de agressão por parte da genitora contra suas próprias filhas, que estavam sob a guarda temporária de um parente. A responsável pelas crianças relatou que os menores haviam perdido o pai recentemente — há cerca de 15 dias — e que ela havia assumido os cuidados durante esse período de luto.

Ainda de acordo com o relato, a mãe das crianças chegou à residência exaltada e exigia levar apenas uma das filhas consigo. Diante da negativa da cuidadora, que insistia na permanência das irmãs juntas, a mulher perdeu o controle, puxou uma das filhas pelo braço, empurrou e desferiu tapas contra ela. A responsável pelas crianças precisou intervir fisicamente para proteger as menores e as recolheu de volta para dentro da casa.

A Polícia Militar foi até o local e conduziu todas as partes à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O caso agora será acompanhado pelos órgãos competentes de proteção à infância e juventude.