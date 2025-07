Colisão entre ônibus, carro e carreta deixa feridos e interdita a BR-232 em Mirandiba

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (03), no Km 465 da BR-232, no município de Mirandiba, no Sertão de Pernambuco. A colisão frontal envolveu um ônibus de transporte interestadual, um automóvel Chevrolet Onix e uma carreta, mobilizando equipes de resgate e provocando interdição parcial da rodovia por cerca de duas horas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14h, quando o ônibus, que seguia no sentido Salgueiro/Serra Talhada, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Onix, que vinha no sentido oposto. O impacto arremessou o carro de passeio para fora da rodovia.

Logo atrás do Onix, uma carreta tentou desviar da colisão, mas acabou atingindo lateralmente o ônibus, que permaneceu imobilizado na contramão até ser removido por volta das 16h.

O motorista do Onix ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Salgueiro. Outros dois ocupantes do veículo também foram levados para a unidade hospitalar, com ferimentos leves. Já os condutores do ônibus e da carreta não se feriram.

Testes de alcoolemia foram realizados nos motoristas do ônibus e da carreta, ambos com resultado negativo para ingestão de álcool. O condutor do Onix não pôde ser testado devido à gravidade de seu estado clínico.

A pista ficou parcialmente interditada no sentido Serra Talhada/Salgueiro até a retirada completa do ônibus. O tráfego foi totalmente liberado por volta das 16h. A PRF investiga as causas do acidente.