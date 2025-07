Permanência de Socorro Brito no Hospam expõe bastidores e sinaliza reaproximação entre Carlos Evandro e Luciano Duque

Para quem ainda tinha dúvidas se Socorro Brito permaneceria ou não no Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), a resposta está dada: ela fica. Mesmo após as mudanças nos cargos ligados ao Governo do Estado, com forte influência do deputado estadual Luciano Duque (SD) em Serra Talhada, Socorro Brito segue como superintendente de enfermagem da unidade.

Com a saída de Leonardo Carvalho da direção do Hospam, os burburinhos cresceram nos bastidores da política local: qual seria o destino de Socorro, ex-secretária de Saúde e esposa do médico e ex-prefeito Carlos Evandro?

Carlos, que no passado rompeu com Luciano Duque (seu sucessor na prefeitura) foi um dos principais apoiadores da prefeita Márcia Conrado na campanha de reeleição. No entanto, após o pleito de 2024, sua ausência em eventos públicos da gestão tem chamado atenção. Se antes era presença constante ao lado de Márcia, agora a distância entre os dois é evidente.

Carlos evita declarações públicas, mas nos bastidores políticos o que se comenta é que o distanciamento da prefeita e a permanência de Socorro Brito no Hospam indicam um novo alinhamento: Carlos e Duque estariam, novamente, no mesmo lado. Um clima de trégua ou, como dizem os mais maliciosos nos corredores do poder, uma doce fase de “paz e amor”.

