Jogo no celular termina em agressão contra menor na Vila Bela, em Serra Talhada

Uma briga entre irmãos terminou em agressão física na noite desta quinta-feira (03), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada. O caso aconteceu por volta das 23h30 e mobilizou a Polícia Militar após denúncias de vizinhos sobre gritos e confusão dentro de uma residência.

De acordo com o 14º BPM, a guarnição foi acionada pela Central de Operações e, ao chegar no local, encontrou uma menor de idade que relatou ter sido agredida pelo próprio irmão. Segundo a vítima, a agressão teria começado após o rapaz perder dinheiro em um jogo no aplicativo conhecido como “Tigrinho”.

Descontrolado, ele passou a desferir socos contra a irmã, atingindo-a na cabeça, além de puxar seus cabelos. Uma amiga que estava presente precisou intervir para conter a violência. Ainda segundo a vítima, esse tipo de agressão já teria ocorrido em outras ocasiões.

Diante da gravidade da denúncia, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram adotadas as providências cabíveis. O acusado foi liberado após registro do caso, mas a situação será acompanhada pelas autoridades competentes.