Confusão entre vizinhos termina em vidraça quebrada e caso na delegacia em Serra Talhada

Na manhã desta sexta-feira (11), uma briga entre dois homens no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, mobilizou a Polícia Militar e terminou com a condução dos envolvidos à delegacia local.

A confusão aconteceu por volta das 6h30 na Rua Expedito Pedro Alves da Silva. Segundo o boletim policial, os dois envolvidos, que são moradores da mesma comunidade e trabalham como mecânicos, se desentenderam e partiram para vias de fato. Durante a briga, um deles chegou a quebrar os vidros do basculante da casa do outro.

Quando a PM chegou ao local, um dos homens já estava na calçada da residência e o outro havia se refugiado no interior do imóvel. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por conta do tumulto.