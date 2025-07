Jovem de Flores morre em grave acidente de moto na BR-235, em Juazeiro-BA

Um grave acidente automobilístico foi registrado no início da noite desta sexta-feira (11), na BR-235, nas proximidades do shopping Juá Garden, próximo ao Ceasa, em Juazeiro, no estado da Bahia.

A vítima foi identificada como José Armando, de 24 anos, natural do povoado de São João dos Leites, município de Flores, no Sertão de Pernambuco. Ele pilotava uma motocicleta em alta velocidade quando colidiu violentamente com um caminhão. Com o impacto da batida, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar os procedimentos legais.

José Armando deixa esposa grávida, além de uma irmã, pai e mãe.

Fonte: Benjamin Leite