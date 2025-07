De fora das festas à ausência nas agendas: Cesar Kaique e o silêncio que fala

O afastamento do secretário-executivo de Comunicação, César Kaique, da gestão Márcia Conrado, não começou com o unfollow no Instagram. O distanciamento, na verdade, já vinha sendo sentido desde as festividades juninas, quando, pela primeira vez, Kaique não foi inserido no núcleo que organiza um dos principais eventos do calendário da cidade: o São João. Ele reclamou da programação e de ausência no Staff.

De lá pra cá, os sinais foram se acumulando. O secretário que até então era presença constante ao lado da prefeita foi sendo deixado à margem das principais decisões e eventos públicos. A mais recente ausência foi registrada neste sábado (12), durante a agenda na comunidade de Jatobá, zona rural do distrito de Bernardo Vieira, onde Márcia reforçou a unidade e força do grupo político que comanda. César Kaique não apareceu.

O que antes era apenas especulação, hoje se consolida como realidade nos bastidores: há um rompimento silencioso, mas evidente, entre Kaique e o núcleo duro do governo. E se os gestos dizem mais do que palavras: a relação política azedou.

César Kaique, que nos bastidores sempre foi apontado como um dos articuladores da comunicação e da imagem do grupo governista, agora parece ocupar uma posição desconfortável; quase de exilado interno. O episódio do unfollow, tratado inicialmente como trivial, hoje é visto como simbólico: uma ruptura pública, mesmo que silenciosa.

Por falar em festa, que começou no Jatobá, com direito a mais um registro simbólico, em um café da manhã, na casa da vereadora Alice Conrado. Ela continua, hoje à noite, no Alto Bom Jesus, com direito a Kátia Di Tróia, pela M2 Show do produtor Marcos Belo, no Arraial da Amizade.

Do Júnior Campos