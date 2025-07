Waldemar Oliveira é reconduzido pelo terceiro ano consecutivo à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

O deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE) comemorou nas redes sociais sua recondução como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, considerada a mais importante da Casa.

“Aqui o trabalho segue sendo bem feito e valorizado!”, destacou o parlamentar, que completa três anos consecutivos como integrante titular da CCJC, reforçando sua atuação técnica e política dentro do Congresso Nacional.

“Fico muito feliz em ser reconduzido como membro da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Esse é o meu terceiro ano como deputado federal e o terceiro ano que ocupo essa vaga na comissão mais importante da Câmara”, escreveu Waldemar em suas redes.

A Comissão de Constituição e Justiça é responsável por analisar a constitucionalidade de todos os projetos que tramitam na Câmara e tem papel estratégico nos debates e decisões que moldam a legislação brasileira.

Com a recondução, Waldemar mantém sua posição de destaque na Casa, sinalizando força política dentro da base aliada e reafirmando seu compromisso com o fortalecimento institucional e jurídico do país.

Do Júnior Campos