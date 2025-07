Homem furta Chevette azul em Serra Talhada e é detido por populares na PE-320, em Calumbi

Um homem foi preso em flagrante por furto de veículo na tarde deste sábado (12), após ser encontrado ao lado de um carro que havia acabado de subtrair no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada. O caso ocorreu às margens da rodovia PE-320, próximo à entrada do Baixio, na zona rural de Calumbi.

Policiais militares do 14° BPM foram acionados pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de furto de veículo. Ao chegarem ao local informado, encontraram um GM Chevette azul, de placa MXM-7297, estacionado na beira da estrada, com o suspeito sentado ao lado do automóvel. Ele já havia sido contido por populares.

A vítima, morador da Avenida Miguel Nunes de Souza, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, também estava presente e reconheceu o veículo. Segundo relato, ele havia deixado o carro estacionado em frente à sua residência e foi alertado por conhecidos de que o automóvel havia sido visto trafegando na direção de Calumbi. Ao verificar a informação, localizou o carro e o autor do furto.

O imputado, residente em São Paulo, confessou aos policiais que cometeu o crime porque queria chegar até a cidade de Caruaru e estava cansado de caminhar.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário.

