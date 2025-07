Há 128 anos nascia em Serra Talhada Virgulino Ferreira “Lampião”

Por Ananias Solon, Zootecnista, historiador e escritor.

Em visita ao local onde nasceu LAMPIÃO, por ocasião do evento Tributo a Virgulino, fui recepcionado pelos anfitriões da casa, o escritor e historiador Anildomá Willans (DOMAR), e sua esposa produtora cultural Cleonice Maria, com suas prestezas me apresentaram os netos de Lampião, a jornalista Vera Ferreira e seu irmão Dejair Ferreira, com os quais tive o aprazer de conversar.

E admirando as paisagens daquele lugar (Passagem das Pedras), Serra talhada-PE, pude contemplar as maravilhas do nosso bioma caatinga. Avistando de um lado a Serra vermelha, e do outro as terras da Fazenda Pedreira, conforme informação de Domar , que as divisas das terras ficam aproximadamente a 700 metros.

E logo dei uma viajada no tempo, imaginando comigo que naquele exato local do planeta terra, nasceu e criou-se um personagem fenomenal conhecido literalmente no mundo todo. E naquela singela casa, encravada nos rincões do sertão pernambucano, o casal José Ferreira e dona Maria Jacosa, com sua prole de 6 filhos, viviam sossegados, levando sua vida pacatas de um simples agricultor.

O menino Virgulino, o segundo da prole, viveu nos caminhos da roça; Garoto destemido esperto, moleque fogo nas veias, desde de criança lidava com a labuta da Fazenda, cuidando da lida dos animais e também das plantações juntamente com os irmãos, viviam a vida que bem queria, em harmonia com tudo, inclusive com os garotos daquele sertão com toda alegria.

Com o passar dos tempos; por ironia do destino, os conflitos mudaram o rumo da trajetória de Virgulino. Herói, Bandido ou justiceiro? Eis o enigma. Existem vertentes de toda natureza.

É fato que Lampião continua em evidência, fazendo história e divulgando Serra Talhada para o Brasil e para o mundo. Dedico essa crônica ao grupo de xaxado Cabras de Lampião pelos 30 anos semeando história, arte e cultura; abolindo a impressão de apologia à violência.