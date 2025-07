Waldemar e Sebastião Oliveira garantem ações nas áreas de qualificação e empreendedorismo para Serra Talhada

Por meio da articulação do deputado federal Waldemar Oliveira e de Sebastião Oliveira, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), junto com seus órgãos vinculados, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e a Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), desembarcará, em Serra Talhada, nos próximos dias, com diversos atendimentos voltados à população desta importante cidade sertaneja.

Durante a 25ª Exposerra, que acontecerá entre os dias 17 e 19 deste mês, a Sedepe, comandada por Manuca (Avante), apresentará o Programa de Qualificação Profissional do Estado (Qualifica PE) e o Programa ALI Produtividade, além disso, dará atenção especial ao Microempreendedor Individual (MEI), prestando atendimentos especializados, que incluem a verificação sobre parcelamento de débitos e esclarecimentos sobre regularização empresarial. Já a Jucepe vai orientar sobre abertura de empresas de portes variados, emissão de certidões e consultas e serviços digitais.

Por sua vez, na terça e quarta-feira (15 e 16) a AGE levará ao município a sua “Caravana do Crédito”, voltada a alavancar o empreendedorismo no Estado, por meio de linhas de créditos que oferecem tarifas especiais para atender empreendedores formais e informais. Na Exposerra, a Agência realizará uma palestra sobre “Empreendedorismo”.

“Manuca, que já havia se destacado como prefeito de Custódia, tem realizado um excelente trabalho frente à Sedepe. O Governo de Pernambuco tem tido um olhar diferenciado para as áreas da qualificação e empreendedorismo. Conseguimos articular essa iniciativa que vai ofertar oportunidade para nosso povo trabalhador, que, muitas vezes, precisa apenas de oportunidade”, destacou Sebastião Oliveira. “São duas pautas muito importantes para o desenvolvimento de Pernambuco, sobretudo, do Sertão, e prioridades do meu mandato”, ressaltou Waldemar Oliveira.

Do Júnior Campos