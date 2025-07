Mulheres lutam contra agressor em tentativa de estupro em Serra Talhada; suspeito é preso em flagrante

Um caso de extrema gravidade envolvendo tentativa de estupro, agressões físicas e ameaças mobilizou a Polícia Militar no bairro Cagep, em Serra Talhada, na tarde deste domingo (13). Duas irmãs foram vítimas de um homem de 28 anos, preso em flagrante após a ação rápida da PM.

De acordo com o 14° Batalhão, uma das vítimas estava sozinha em casa, na Rua José dos Santos Feitosa, quando o agressor, que mora na vizinhança, chegou pedindo para usar o banheiro. Ao ser autorizado a entrar, ele tentou forçá-la sexualmente, arrancando suas roupas e desferindo um soco no ouvido da jovem. A vítima reagiu, dando início a uma luta corporal.

Ao ouvir os gritos, a irmã da vítima entrou na residência e também passou a lutar com o agressor, que dizia estar com desejo pelas duas. As vítimas foram salvas após a intervenção de vizinhos, momento em que o homem fugiu do local.

Cerca de uma hora depois, o suspeito retornou em uma motocicleta CB 300 preta e parou em frente à casa das vítimas, como forma de intimidação. Segundo relatos, um parente do imputado alertou as vítimas de que ele estaria armado com uma faca e poderia retornar novamente para concluir o ato.

A Polícia Militar realizou buscas na região e encontrou o agressor em um bar próximo, consumindo bebidas alcoólicas. Ele foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. Os exames traumatológicos confirmaram lesões em todos os envolvidos, resultado da intensa luta corporal.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro, lesão corporal e ameaça.