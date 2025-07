Domingo de terror em Serra Talhada: homem tenta agredir companheira com foice e se tranca em casa Redação14 de julho de 2025

Na noite deste domingo (13), um episódio de violência doméstica chocou moradores da Rua da Aurora, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após ameaçar e tentar agredir a companheira com uma foice, além de causar pânico ao se trancar dentro da residência.

De acordo com a Polícia Militar do 14° BPM, a Central de Operações recebeu um chamado informando que o agressor estaria tentando arrombar a porta da casa com um machado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em via pública, visivelmente abalada, enquanto o acusado permanecia trancado dentro do imóvel.

Diante da situação, a guarnição acessou a casa pelos fundos e encontrou o homem deitado em uma cama, utilizando o celular. Duas foices foram localizadas no interior da residência. A vítima relatou que o companheiro havia chegado embriagado após se envolver em uma briga no bairro Baixa Renda, e que, em seguida, pegou uma motocicleta e uma foice para procurar os envolvidos.

Ao tentar contê-lo, a vítima foi perseguida e quase agredida no meio da rua. Temendo pela vida, ela se escondeu em um beco enquanto o agressor voltava para casa e se trancava.

Durante o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, a mãe do imputado também compareceu, relatando que sofre ameaças frequentes do filho e vive sob perturbações constantes.

Diante da gravidade dos fatos, o homem foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha. O material apreendido — duas foices — também foi encaminhado à autoridade policial.