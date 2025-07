COM ARRECADAÇÃO DE QUASE R$ 100 MIL POR DIA ST LIDERA NO SERTÃO

De 01 a 30 de junho Serra Talhada arrecadou em impostos e taxas municipais o valor de R$ 2.928.196,58, o valor é 3% superior ao arrecadado em maio.

Segundo economistas este valor poderia ter sido maior caso a prefeitura tivesse investido nos festejos juninos, apesar de que, conforme afirmaram, Os números da arrecadação referente aos festejos juninos serão sentidos mais objetivamente neste mês de Julho.

O município continua tendo a segunda maior arrecadação no sertão, perdendo apenas para Petrolina. No Pajeu é de longe a maior arrecadação, sendo 130% maior do que o segundo lugar, Afogados da Ingazeira que arrecadou no período R$ 1.273.159,42.

Da Rádio Líder do Vale Online