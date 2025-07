O Massacre de Angico” retorna a Serra Talhada com espetáculo grandioso sobre a morte de Lampião

Serra Talhada, no sertão do Pajeú, será novamente palco de um dos maiores espetáculos teatrais ao ar livre de Pernambuco. Entre os dias 23 e 27 de julho, sempre às 20h, a Estação do Forró recebe a 12ª edição da peça “O Massacre de Angico – A Morte de Lampião”, que este ano também celebra os 30 anos do grupo cultural Cabras de Lampião. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A montagem revive a epopeia vivenciada pelos cangaceiros liderados por Virgolino Ferreira da Silva, o temido e lendário Lampião, explorando não apenas o embate com as forças policiais que culminou na emboscada de 28 de julho de 1938, na Grota de Angico (SE), como também seus amores, dilemas, medos e paixões. A dramaturgia é assinada por Anildomá Willans de Souza, pesquisador do cangaço e conterrâneo de Lampião.

“O público vai se deparar com um Lampião humano, sensível, afetuoso e apaixonado por poesia. Não se trata apenas do líder temido pelos coronéis, mas de alguém que viveu intensamente sua época”, afirma Anildomá. Segundo ele, toda a equipe envolvida no espetáculo está “energizada de alma para contar essa epopeia nordestina com emoção e verdade”.

A produção mobiliza 30 atores, 70 figurantes e uma equipe de 40 profissionais nas áreas técnica e administrativa, sob a direção do consagrado Izaltino Caetano, nome importante do teatro popular em Pernambuco. No elenco, destaque para o ator e dançarino Karl Marx, que interpreta Lampião, e para a atriz Bruna Florie, de Triunfo, no papel de Maria Bonita.

“A responsabilidade é imensa, porque Lampião é mais do que um personagem: ele é símbolo, mito, memória. Interpretá-lo é um orgulho, principalmente por eu ser de Serra Talhada, terra onde tudo começou”, declara Karl Marx. Para o ator, a peça também cumpre uma função histórica: “É mais do que arte — é missão de vida”.

A cenografia reproduz aspectos do sertão e locais históricos ligados ao cangaço, criando uma imersão visual e emocional para o público. A expectativa é de que milhares de pessoas confiram a montagem ao longo dos cinco dias de apresentação.

HISTÓRIA – “O Massacre de Angico” apresenta a trajetória de Lampião desde os conflitos de sua família com o fazendeiro Zé Saturnino, ainda em Serra Talhada, passando pelo exílio forçado em Alagoas, a morte do pai e a entrada de Virgolino e seus irmãos no cangaço. O espetáculo mostra como, ao lado de Maria Bonita, o Rei do Cangaço virou ícone da resistência sertaneja — temido por autoridades e idolatrado por parte do povo. Os cangaceiros são retratados também como denunciantes das injustiças sociais e da opressão que assolavam o Nordeste nas décadas de 1920 e 1930.

O Massacre de Angico é uma realização da Fundação Cultural Cabras de Lampião, com patrocínio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e Fundarpe.

SERVIÇO:

Espetáculo “O Massacre de Angico – A Morte de Lampião”

Local: Estação do Forró – Serra Talhada (PE)

Datas: De 23 a 27 de julho de 2025

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Outras informações: @cabrasdelampiao (Instagram)