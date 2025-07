Homem é preso após invadir casa da ex-companheira e atear fogo em medida protetiva em São José do Belmonte

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (14) no bairro Cacimba Nova, em São José do Belmonte, no Sertão do Pajeú. De acordo com informações do 14º BPM, um homem de 34 anos foi preso em flagrante após invadir a residência da ex-companheira e danificar a porta na tentativa de entrar à força.

A vítima, uma mulher de 38 anos, informou aos policiais que o ex-companheiro já havia sido alvo de medida protetiva expedida pela Justiça, mas ele não apenas ignorou a ordem judicial como também ateou fogo no documento. A situação provocou pânico na residência localizada na Rua Francisco Agnaldo da Silva.

O agressor fugiu para uma área de matagal ao perceber a aproximação da viatura, mas foi localizado e capturado durante diligências realizadas pelas guarnições do 14º BPM.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o agressor foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha. O caso segue sob investigação.