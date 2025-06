Confusão Por Energia Solar Acaba em Ameaça na Zona Rural de São José do Belmonte

O que era para ser apenas um projeto de energia solar virou caso de polícia na zona rural de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco.

Na tarde desta quarta-feira (4), uma mulher procurou a Polícia Militar após ser ameaçada no local de trabalho. Segundo ela, o suspeito chegou bastante alterado e passou a fazer ameaças verbais.

De acordo com a vítima, a confusão começou devido a uma divergência no pagamento de um projeto de energia solar contratado por ambos.

A equipe do 14º BPM realizou buscas e localizou o suspeito. As partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.