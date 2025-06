“Tô voltando”, avisa Vandinho da Saúde em entrevista tensa e cheia de recados no ElesPod

O ElesPod desta semana recebeu um dos nomes mais falados — e temidos — da política de Serra Talhada: o ex-vereador Vandinho da Saúde. Numa entrevista tensa, cheia de recados cifrados, ironias e explosões verbais, Vandinho expôs os bastidores da sua trajetória recente e mandou recados certeiros, inclusive para a prefeita Márcia Conrado e sua mãe, a vereadora Alice Conrado.

“Minha vida mudou” após as denúncias

Logo no início do episódio, Vandinho revelou como sua vida mudou depois que passou a adotar uma agenda constante de denúncias contra a gestão municipal. O ex-vereador disse que passou a andar com mais cautela, se privar de eventos e até se afastar de certos lugares por precaução.

“Já teve momentos que temi, sim. Me privei de muita coisa. E muita gente me alertou, me aconselhou… foi algo muito sério”, disse, num tom tenso e reflexivo.

O rompimento com Márcia

Ao ser provocado sobre o rompimento com a prefeita Márcia Conrado, Vandinho foi direto ao ponto. Disse que a ruptura ocorreu em 4 de maio de 2022, data em que recebeu uma mensagem da própria prefeita dizendo algo como: “Siga sua vida”. A partir daí, ele afirma que tudo mudou — e pra melhor.

“Hoje eu tenho mais paz, mais tranquilidade, mais felicidade. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair de perto da prefeita”, afirmou.

Aceno a Gin Oliveira e crítica à Secretaria de Saúde

Apesar do tom confrontador, Vandinho fez questão de diferenciar aliados e adversários. Fez um aceno positivo ao vereador Gin Oliveira, atual líder do governo na Câmara, reconhecendo seu papel e dizendo que o respeita. Mas deixou um conselho no ar:

“Só queria que ele deixasse um pouco de lado o WhatsApp durante as sessões e parasse de se orientar pela secretária de Saúde.”

Foi nesse gancho que disparou uma das suas críticas mais duras:

“A pior secretária de Saúde que Serra Talhada já teve. Não vai ter outra igual.”

Pastor Eurico: relação intacta

Sobre o deputado federal Pastor Eurico, Vandinho desmontou os boatos de distanciamento. Pelo contrário. Disse que o pastor mantém contato frequente, passa em sua casa, liga, conversa, e até dorme por lá quando está na região:

“Ele sempre liga pra mim. Passa em Flores, liga, dorme lá em casa, a gente vai pra um espetinho. O relacionamento é o melhor possível.”

Silêncio calculado sobre Waldir Tenório

Se com Pastor Eurico o clima é de sintonia, com o presidente do Solidariedade em Serra Talhada, Waldir Tenório, o silêncio foi a estratégia. Vandinho evitou comentar sobre o dirigente, com quem trava uma batalha judicial envolvendo fraude na cota de gênero durante as eleições. A ação, movida por ele, pode inclusive resultar na cassação da esposa de Waldir, que foi eleita vereadora pela sigla.

E há quem diga que essa movimentação jurídica pode ser o prenúncio da volta de Vandinho para a Câmara.

“Tô voltando”, diz em recado direto para Alice Conrado

O momento mais provocativo da entrevista veio quando Vandinho, com um misto de ironia e teatralidade, mandou um recado direto para Alice Conrado, mãe da prefeita e vereadora de mandato:

“Tia Alice… tô voltando!”

A declaração veio como resposta a uma fala feita por Alice durante sessão na Câmara de Vereadores, em que ela criticou duramente a atuação do ex-parlamentar:

“O que foi que ele ganhou? Ele tá aí na rua, esquecido.”

Derrota em 2024 e clima de revanche

Apesar dos quase 1.600 votos recebidos em 2024, Vandinho não conseguiu se reeleger. Mesmo assim, deixou claro que não considera isso um fim, mas sim um capítulo dentro de um enredo que ainda está longe de terminar.

E, se depender dele, essa história está longe de acabar — com novas denúncias, mais recados e, quem sabe, o retorno à cadeira no Legislativo.

