Confusão Regada a Álcool Termina em Facada no Centro de São José do Belmonte

Uma bebedeira terminou em cena de violência na madrugada desta quarta-feira (4), no centro de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. Um homem foi brutalmente esfaqueado no peito após uma discussão durante a ingestão de bebidas alcoólicas.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima ficou caída no local do crime durante toda a madrugada, sem conseguir se locomover devido à gravidade do ferimento. Somente ao amanhecer, uma pessoa desconhecida prestou socorro e levou o homem ao hospital municipal.

Ao ser informada da ocorrência, a equipe do 14º BPM se deslocou até a unidade hospitalar e, no caminho, recebeu a informação de populares de que o suspeito estava nas imediações. Os policiais realizaram buscas e conseguiram capturá-lo.

Segundo relato da própria vítima, ela, o agressor e uma terceira pessoa não identificada estavam bebendo juntos quando, após uma discussão, o suspeito pegou uma faca e desferiu um golpe certeiro no lado direito do peito da vítima. Ambos moravam juntos de forma improvisada, embaixo de uma torre de celular localizada atrás da cadeia pública da cidade.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. O agressor foi conduzido à delegacia local, onde foi autuado e ficará à disposição da Justiça.