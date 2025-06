Grave acidente de trânsito em Triunfo deixa gestante ferida com traumatismo craniano

Um acidente de trânsito registrado na Avenida Frei Fernando, no município de Triunfo-PE deixou uma mulher gestante de 38 anos gravemente ferida na tarde da última quarta-feira (4). A ocorrência foi atendida por policiais militares do 14º BPM, após serem acionados por populares que presenciaram a colisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada pelas iniciais Z.S.S., foi socorrida ao hospital local com fratura exposta na perna direita e traumatismo cranioencefálico grave. Ela também apresentava cerca de dois meses de gestação e, após os primeiros atendimentos médicos, foi transferida para uma unidade hospitalar no Recife.

A condutora da motocicleta, identificada pelas iniciais D.F.A., de 38 anos, relatou aos policiais que transportava a vítima na garupa quando o imputado, J.G.S., de 71 anos, abriu de forma repentina a porta de seu veículo, provocando a queda das duas ocupantes da moto. Ainda segundo a testemunha, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Durante a abordagem, a condutora da moto informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas não apresentava sinais de embriaguez. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis.