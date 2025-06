Foragido da Justiça é Preso em Bom Nome, Distrito de São José do Belmonte

Na tarde desta quarta-feira (4), a Polícia Militar deu cumprimento a um mandado de prisão no distrito de Bom Nome, em São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco.

O homem, que estava sendo procurado pela Justiça, foi localizado em sua residência, na Rua Manoel Pereira Lins. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Abaetetuba, no estado do Pará, com validade até dezembro de 2030.

Após ser localizado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta que visa tirar de circulação indivíduos foragidos da Justiça.