Congresso da UVP recebe candidatos ao governo de PE em Serra Talhada

Evento acontece de 11 a 14 de agosto no auditório da Faculdade de Integração do Sertão (FIS). Presenças confirmadas de Anderson Ferreira, Marília Arraes, Danilo Cabral, Miguel Coelho e Raquel Lyra.

Por Juliana Lima

Começa nesta quinta-feira (11) na cidade de Serra Talhada o Congresso Estadual de Vereadores, Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras realizado pela União dos Vereadores de Pernambuco (UVP), no auditório da Faculdade de Integração do Sertão (FIS).

Segundo a programação divulgada pela UVP, hoje acontece o processo de inscrições, credenciamento e entrega de material. A abertura oficial do encontro será nesta sexta-feira (12), às 09h, com a presença do presidente da UVP, Léo do Ar; da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado; e do governador Paulo Câmara.

A programação conta com mesas redondas, palestras e apresentação dos planos de governo dos cinco principais candidatos ao governo de Pernambuco. Quem abre a rodada de apresentações de suas propostas é o candidato Anderson Ferreira (PL), nesta sexta-feira (12), às 16h. No sábado (13) será a vez de Marília Arraes (Solidariedade), às 09h; e Raquel Lyra (PSDB), às 11h; Danilo Cabral (PSB), às 14h; e Miguel Coelho (União Brasil), às 16h.

Confira a programação na íntegra do Congresso da UVP, de 11 a 14 de agosto, em Serra Talhada.

Congresso UVP Serra Talhada

