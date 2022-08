Serra Talhada volta a confirmar óbito por Covid-19

Um dia após inaugurar um memorial em homenagens às vítimas da Covid-19 na cidade, Serra Talhada voltou a registrar mais um óbito pela doença.

A vítima é um paciente do sexo masculino, de 89 anos, morador do Sítio Conceição de Baixo. Era portador de sequela de AVC e faleceu no último sábado (06), no Hospital Eduardo Campos (HEC).

Agora a cidade amarga a marca de 204 serra-talhadenses vítimas da doença. O último óbito havia sido registrado em 06 de março, quando uma idosa de 93 anos, que residia no bairro Bom Jesus, faleceu no Hospital Eduardo Campos (HEC).

Segundo o boletim epidemiológico de hoje (11), a cidade soma 16.916 casos confirmados, 04 em investigação, 71.689 descartados, 09 em isolamento domiciliar, 09 casos ativos e 16.704 recuperados. Não foi confirmado nenhum caso positivo nas últimas 2h horas. Do Nill Júnior