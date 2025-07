Contas de 2020 de Luciano Duque devem ser aprovadas na Câmara, e cenário político começa a se mover nos bastidores

O clima político em Serra Talhada começa a se moldar em torno de um novo capítulo: a votação das contas do ex-prefeito Luciano Duque (SD), relativas ao exercício de 2020. Como o blog antecipou, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) recomenda a aprovação com ressalvas, reconhecendo o contexto da pandemia da Covid-19 como fator atenuante para falhas técnicas, especialmente no cumprimento do percentual mínimo de investimentos em educação.

Nos bastidores, o blog segue acompanhando de perto as articulações, como foi nas contas de 2019, quando a base da prefeita Márcia Conrado rejeitou as contas de Duque, mesmo com parecer favorável do TCE. O resultado foi de 13 votos contrários e apenas 4 favoráveis, deixando clara a movimentação política para isolar o ex-prefeito.

Agora, o cenário é outro. A preço de hoje, se as contas fossem votadas, seriam aprovadas. A leitura que corre nos corredores da Câmara é de que há um entendimento mais maduro, coletivo e até emocional sobre o período pandêmico enfrentado em 2020, marcado por mortes, escassez de recursos e dificuldade de gestão pública.

O peso da crise sanitária nas decisões técnicas dos tribunais de contas – não só em Pernambuco, mas em todo o país, vem sendo usado como escudo político para justificar votos favoráveis. Afinal, rejeitar as contas, mesmo com o aval técnico do TCE, exigiria uma justificativa que vá além do jogo político.

Entre os fatores reconhecidos pelo Tribunal, estão também pendências no recolhimento de contribuições previdenciárias, mas igualmente relativizadas pelo momento de colapso financeiro causado pela pandemia.

A tramitação do parecer está nas comissões da Casa, e o ex-prefeito ainda será notificado oficialmente. A expectativa é de que o processo avance nas próximas semanas.

Um movimento que também se repete é a volta do vereador licenciado Romero do Carro de Som, que ocupa atualmente a Secretaria de Relações Institucionais. Assim como fez durante a votação das contas de 2019, Romero confirmou ao blog que deve reassumir o mandato nos próximos dias.

A política de Serra Talhada, no entanto, continua imprevisível. Como se diz nos bastidores, “a gente acorda com um cenário e dorme com outro”. Mas, até aqui, os ventos sopram a favor da aprovação das contas de 2020.