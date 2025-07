Confusão com faca, cabo de vassoura e desacato mobiliza Polícia em São José do Belmonte

Uma confusão generalizada na madrugada deste domingo (27) movimentou a Vila Fortuna, em São José do Belmonte, resultando na condução de quatro pessoas à Delegacia de Polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o tumulto começou após uma bebedeira, quando uma discussão entre duas mulheres evoluiu para agressões físicas. Testemunhas relataram que uma delas tentou usar uma faca contra a outra, sendo impedida por terceiros, enquanto a outra envolvida se defendia com um cabo de vassoura.

Durante a intervenção policial, uma terceira mulher, em visível estado de embriaguez, passou a desacatar os militares com palavras ofensivas, questionando a autoridade dos agentes e proferindo xingamentos. Ela ainda tentou resistir à voz de prisão, sendo contida no local.

Todas as envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de São José do Belmonte, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e adotadas as medidas cabíveis.