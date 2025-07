Polícia procura motociclista que causa transtornos e dirige em alta velocidade no Parque dos Ipês, em Serra Talhada

A Polícia Militar está à procura de um motociclista que vem causando transtornos nas imediações do Parque dos Ipês, em Serra Talhada. Segundo denúncias feitas por moradores, o homem circula em alta velocidade com uma moto Fan de cor vermelha e equipada com descarga livre, o que gera um barulho alto e constante, perturbando o sossego da vizinhança.

O condutor foi visto usando uma camisa vermelha com estampa da marca Duff e, de acordo com os relatos, além do barulho, ele estaria colocando pedestres em risco com manobras perigosas e condução imprudente.

A prática configura crimes e infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como direção perigosa, perturbação do sossego e possível adulteração do escapamento do veículo.

Equipes da polícia estão em diligência e pedem o apoio da população para localizar o suspeito. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 190.

DO Júnior Campos