Cordeliando leva Cordel, Xilogravura, Forró e Mamulengo à escolas do DF

São 9 apresentações e vivências em escolas de Taguatinga, Vicente Pires, Arniqueira e Águas Claras Cordel, Xilogravura, Forró e Mamulengo: expressões da nossa cultura popular e tradicional brasileira, que evocam sentimentos, pensamentos e energias. Essa é a proposta do Cordeliando, que

une todas essas tradições em apresentações e exposições em escolas da Rede Pública do DF. O Projeto Cordeliando pela Literatura de Cordel, idealizado por João Almir que é Produtor Cultural e Cordelista, natural de Marcos Parente – PI. Trata-se de uma ação voltada para promoção, avivamento e salvaguarda de bens registrados como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, sendo eles.

O Cordeliando circulará, entre setembro e outubro de 2022, por 09 escolas públicas do Distrito Federal nas cidades de Taguatinga, Vicente Pires, Arniqueira e Águas Claras, com apresentações de Teatro de Mamulengo; Exposição de Xilogravuras e Cordéis; Trio de Forró; Recital de Cordel e mais uma roda de conversa via internet (live) pelo canal do Youtube e redes Sociais do Projeto.

Sobre Patrimônio

O Patrimônio Cultural Imaterial ou Patrimônio Cultural Intangível é uma categoria de patrimônio cultural definida pela Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e adotada pela UNESCO, em 2003. Abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva em respeito da sua ancestralidade, para as gerações futuras. São exemplos de patrimônio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições.

SERVIÇO

Cordeliando pela Literatura de Cordel

Quando: Setembro e Outubro de 2022

Onde: Escolas da Rede Pública do DF

Redes Sociais: https://www.instagram.com/cordeliando/

Agenda:

15/09 – 9h – Quinta-Feira – EC 27 – QNF 19 Ae – Taguatinga Norte

20/09 – 9h – Terça-Feira – EC 52 – QNM 38 AE 1- Taguatinga Norte

22/09 – 9h – Quinta-Feira – EC – VP – AE1 – Vicente Pires

24/09 – 8h- Sábado – EC – Arniqueira – QE 38 AE5 – Arniqueira

26/09 – 9h- Segunda – EC – 16 – QNG 6/7 AE – Taguatinga Norte

03/10 – 9h – Segunda-Feira – EC 13 – OSF -5 – Taguatinga Sul

04/10 – 8h – Terça-Feira – EC 54 – QSD 32 AE 1/2 – Taguatinga Sul

05/10 – 9h – Quarta-Feira EC – Colônia Agrícola Vicente Pires

06/10 – 9h – Quinta- Feira CEF – AREAL QD 5 CJ 430 – Arniqueira