Corpo de Bombeiros de Serra Talhada envia 32 militares para ajudar vítimas das chuvas no Recife

Os militares seguem para Recife neste domingo (29) pela manhã. O objetivo é atuar em apoio aos militares e a população pernambucana que sofrem por conta das fortes chuvas que atingem o estado.

Quem também ofereceu ajuda foi a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Eles manifestaram solidariedade às vítimas dos temporais no Grande Recife, em suas redes sociais, neste sábado (28). Em uma publicação no Twitter, Izolda Cela disse que conversou com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) e ofereceu ajuda do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Já José Sarto disse que conversou com o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e colocou à disposição a Defesa Civil de Fortaleza.

Das 19h da sexta (27) às 10h deste sábado (28), a Defesa Civil do Recife recebeu 198 chamados da população, entre pedidos de vistoria e solicitações de lona plástica. O Samu Metropolitano do Recife recebeu 57 chamados nas últimas horas, sendo 26 para atendimentos na capital pernambucana, 22 para Jaboatão dos Guararapes e nove em Camaragibe. Do Nill Júnior