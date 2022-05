Homem furta objetos em escola para comprar drogas, se arrepende e confessa crime à polícia, em Serra Talhada

O diretor de uma escola estadual em Serra Talhada procurou a delegacia de polícia esta semana para notificar um furto de objetos na instituição de ensino.

Segundo o responsável, as câmeras de segurança da escola gravaram imagens de um indivíduo cometendo o delito na madrugada do último domingo (22).

O ladrão conseguiu levar 2 botijões de gás, 1 bebedouro gelágua, 400m de cabos elétricos e 30 kg de açúcar dão colégio.

O curioso é que dois dias depois do crime, o autor do furto esteve também na delegacia para confessar o ato.

Em conversa com as autoridades, o homem assumiu ser dependente de entorpecentes, inclusive já havia sido detido com crack antes.

O criminoso diz que só praticou o furto por estar sob efeito de entorpcentes e que logo que passou o efeito se arrependeu e foi confessar.

Ele também informou que vendeu todos os produtos adquiridos no furto justamente para comprar entorpecentes e que já passou por vários tratamentos de saúde, mas não consegue deixar a dependência.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online