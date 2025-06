Corpo de Bombeiros detalha atendimento a vítimas de grave acidente na BR-232 em Serra Talhada

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) divulgou, nesta quinta-feira (12), detalhes sobre a ocorrência registrada na noite da última quarta-feira (11), envolvendo uma colisão entre uma motocicleta e uma pedestre, na BR-232, km 413, nas proximidades do cruzamento da Malhada, em Serra Talhada.

De acordo com o relatório da 1ª Seção de Bombeiros do 3º Grupamento, o chamado foi registrado às 21h12. A equipe de resgate se deparou com três vítimas: o condutor e o garupa da moto, além de uma mulher que foi atropelada.

O CBMPE prestou socorro aos dois ocupantes da motocicleta, que estavam em estado gravíssimo. Já a equipe do SAMU atendeu a mulher atropelada, que infelizmente veio a óbito no local. O óbito foi confirmado pelo médico da unidade móvel de urgência.

Os dois homens socorridos pelos Bombeiros foram levados com vida ao Hospital Eduardo Campos. Um deles, de 19 anos, apresentava politraumatismo e trauma craniano grave, e deu entrada na unidade entubado, permanecendo internado na sala vermelha.

A motocicleta envolvida na colisão ficou sob a custódia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que permaneceu no local do acidente para aguardar a perícia da Polícia Civil.