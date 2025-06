Raquel Lyra visita a Refinaria Abreu e Lima e discute investimentos no Trem 2

A governadora Raquel Lyra visitou, nesta quinta-feira (12), a Refinaria Abreu e Lima, no Complexo Industrial de Suape, para ver de perto a planta‬‭ do empreendimento e reunir-se com dirigentes da Petrobrás‬‭ para conhecer‬‭ os‬‭ investimentos‬‭ no‬‭ Trem‬‭ 2‬‭ — obra que faz ‬‭faz‬‭ parte‬‭ da‬‭ retomada‬‭ de‬ investimentos‬‭ na‬‭ Refinaria‬‭ anunciada‬‭ em‬‭ cerimônia‬‭ com‬‭ o‬ presidente Lula, em janeiro de 2024.

A‬‭ conclusão‬‭ da‬‭ obra‬‭ de ampliação, estimada‬‭ em‬‭ valor bilionário a ser divulgado oficialmente em breve, vai‬‭ duplicar‬‭ a‬‭ capacidade‬‭ de‬‭ processamento‬‭ para‬‭ 260‬‭ mil‬‭ bpd‬‭ (barris‬‭ de‬‭ petróleo‬‭ por dia), e a expectativa‬‭ é‬‭ que‬‭ a‬‭ construção‬‭ da‬‭ unidade‬‭ gere‬‭ cerca‬‭ de‬‭ 30‬‭ mil‬ empregos‬‭ diretos‬‭ e‬‭ indireto. A vice-governadora Priscila Krause também visitou a refinaria.

“A estimativa é que sejam gerados aproximadamente 10 mil empregos diretos e até 30 mil empregos indiretos. Este é um exemplo do crescimento sustentável de Pernambuco junto com o governo federal, em parceria com a Petrobras, que está fazendo um investimento bilionário para impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado. Nosso objetivo é fazer Pernambuco crescer de forma inclusiva, garantindo que ninguém fique para trás. Hoje, estamos com a planta mais moderna e sustentável do Brasil, um verdadeiro exemplo de inovação e responsabilidade socioambiental”, destacou a governadora Raquel Lyra.