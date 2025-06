Morre jovem envolvido em acidente na BR-232 em Serra Talhada

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (13), no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, o jovem Ilo Kelton Pereira, de 19 anos, natural de Serra Talhada. Ele não resistiu aos ferimentos após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite da última quarta-feira (11), na BR-232, em Serra Talhada.

Ilo pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma mulher que tentava atravessar a rodovia. A vítima feminina morreu ainda no local. Já Ilo foi socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Eduardo Campos, junto com o passageiro da moto, que também ficou ferido.

O jovem apresentava politraumatismo e um trauma craniano grave, sendo transferido posteriormente para Caruaru, onde acabou falecendo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o local e o horário do sepultamento.