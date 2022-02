Corpo é encontrado carbonizado em Santa Terezinha

Mais um corpo foi encontrado carbonizado na tarde desta segunda (31) num local conhecido como Açude de Adeval, nas margens da Rua Inácio Mariano Valadares em Santa Terezinha, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações colhidas no local pela equipe do Blog do Pereira, a Polícia Civil recebeu a denúncia de que um corpo possivelmente do sexo masculino estava escondido perto da Estação de Tratamento (ETA) da Compesa e acionou a Polícia Militar, que começou uma varredura no local até encontrar o corpo nas proximidades do manancial, em local de difícil acesso.

A vítima se trata de Andriele Soares de Sales, conhecido por Adriano, oriundo do Sítio Coatí. Ele tinha 33 anos e foi reconhecido no local por familiares. Andriele estava desaparecido desde a última sexta (28). O corpo se encontrava parcialmente carbonizado.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado e fez a perícia primária. Uma funerária local foi acionada para conduzir o corpo até o IML de Caruaru. Do Nill Júnior