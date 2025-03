CORPO EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO É ENCONTRADO EM AÇUDE ÀS MARGENS DA BR-232, EM SERRA TALHADA

Na manhã deste sábado (29), o corpo de um homem já em avançado estado de decomposição foi encontrado à beira de um açude, às margens da BR-232, na saída de Serra Talhada em direção ao Recife.

A Polícia Militar já está no local, assim como o Corpo de Bombeiros, que realiza os trabalhos para retirar o corpo da água. A Polícia Civil também acompanha o caso e deve iniciar as investigações para identificar a vítima e apurar as circunstâncias da morte.

Segundo informações preliminares, o corpo foi encontrado por pescadores que estavam na área. Até o momento, não há detalhes sobre a identidade da vítima e a causa da morte.