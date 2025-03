EXCLUSIVO!, Redação Adolescente agredido em Custódia pede justiça e rejeita vingança

Após a divulgação de um vídeo que chocou a cidade de Custódia, onde um homem agride violentamente um adolescente na via pública, a vítima se manifestou em suas redes sociais, tranquilizando a comunidade sobre seu estado de saúde e pedindo por justiça sem violência.

Em publicações feitas em seu perfil no Instagram, o jovem compartilhou que, embora esteja com a boca dolorida, está bem e agradeceu a preocupação e o apoio de amigos, familiares e outros internautas. “Estou bem ok? Estou com a boca dolorida, mas de resto estou ok. Obrigado pelo apoio de todo mundo”, escreveu em uma de suas postagens.

Apesar das manifestações de indignação geradas pelo vídeo, o adolescente também fez um apelo pela vida do agressor, que tem sido alvo de ameaças de morte. “Fiquei sabendo que tem gente querendo literalmente matar o rapaz que me agrediu, estão querendo contratar um assassino de aluguel para matá-lo”, contou. Em seguida, fez questão de deixar claro seu posicionamento: “Eu agradeço a preocupação e até mesmo a raiva que vocês estão sentindo, mas não é isso que eu quero. Eu não quero que matem ele. Não é assim que faz justiça.”

O jovem prosseguiu, refletindo sobre o impacto de ações violentas: “Ele tem uma filha de menos de dez anos. Perder o pai dessa forma é algo totalmente horrível. Sinceramente, eu acho justo vocês baterem ou lixarem ele, mas tirar a vida dele, isso é demais. Eu não quero dormir sabendo que alguém morreu literalmente ou diretamente por minha causa.”

Em outras publicações, o adolescente explicou os detalhes do que ocorreu antes da agressão, relatando que estava ajeitando o cabelo em um carro quando o agressor se aproximou e iniciou a violência sem razão aparente. “O vídeo estava cortado, eu estava na outra passada e me olhei no espelho do carro vermelho e só fui ver como meu cabelo estava. Aí o moço perguntou, você está se maquiando? Eu respondi, não, só estava ajeitando o cabelo. Ele começou a gritar comigo e aí ele espancou”, contou.

Ele também mencionou os danos que sofreu devido à agressão: “Ele me deu um gancho que estourou na boca, onde estou com dificuldades até para mastigar e beber. Após isso, fui ao hospital e recebi atendimento. O corte na boca ainda está me dificultando.”

Sobre o momento da agressão, o jovem também se preocupou com o bem-estar de seu cachorro, que estava com ele na hora do ocorrido. “Ele ficou com muito medo, mas atualmente está bem. Agradeço de coração a todos vocês por terem me dado apoio”, finalizou.

Do Júnior Campos