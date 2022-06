Corpos de duas vítimas de naufrágio que ocorreu a caminho de Noronha chegam ao Recife e são levados ao IML

Os corpos de dois dos tripulantes da embarcação que naufragou entre o Recife e Fernando de Noronha chegaram ao Recife na manhã de hoje. As buscas por outros dois desaparecidos seguem em andamento. Quatro tripulantes foram resgatados com vida. O Navio Patrulha Grajaú atracou no Porto do Recife, no início da manhã, com os corpos das duas vítimas. Um carro do Instituto Médico Legal (IML) foi até o local fazer a retirada dos cadáveres. As informações são do G1/PE.

Uma equipe da TV Globo esteve no IML, no Centro da cidade, mas parentes e amigos não quiseram gravar entrevista. Até a última atualização desta reportagem, não tinham sido divulgados os nem es dos mortos nem dos homens resgatados com vida.