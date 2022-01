Covid-19: Hospital Eduardo Campos atinge 42% de ocupação nas UTIs em Serra Talhada

A Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada registrou 05 casos positivos de Covid-19 no boletim epidemiológico desta quarta-feira (05). São 04 pacientes do sexo feminino e 01 do sexo masculino, com idades entre 22 e 37 anos.

Dos positivados, são 04 vacinados e 01 não vacinado. Entre os vacinados, 01 tomou primeira dose, 01 tomou segunda dose, 01 tomou dose única e 01 tomou dose de reforço.

O município soma 11.117 casos confirmados, sendo 6.284 pacientes do sexo feminino e 4.833 do sexo masculino. Dos casos confirmados até o momento, 10.877 pacientes estão recuperados, 42 estão em isolamento domiciliar e 04 em tratamento hospitalar, somando 46 casos ativos, além de 194 óbitos.

Em relação aos casos suspeitos, 92 estão aguardando resultado de exames e 60.292 já foram descartados.

Ocupação hospitalar – O Hospital Eduardo Campos está com 42% de ocupação, com 17 pacientes internados na UTI, sendo 05 com Covid-19 e 12 com síndrome gripal.

Dos 05 pacientes de Covid-19 internados na unidade, 03 são serra-talhadenses. Não há serra-talhadense internado com síndrome gripal. O HOSPAM está com 40% de ocupação, com 04 pacientes internados na UTI, sendo 01 serra-talhadense.

Não há pacientes internados nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José. Portanto, temos 04 serra-talhadenses com Covid-19 internados na rede pública de Serra Talhada, todos em leitos de UTI. Do Nayn Neto