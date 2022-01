PM erradica mais de 1.170 pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Na manhã desta quarta-feira (05), foi realizada uma operação em conjunto com os efetivos do GATI/ Malhas da Lei/ NIS-2 todos da 1ª CIPM, no intuito de coibir o tráfico de drogas na Zona Rural de Carnaubeira de Penha, Sertão Pernambucano.

Durante as diligências no Sítio Riacho Grande, foi visto o envolvido 01 que conduzia uma motocicleta e portava uma bolsa plástica chegando na casa do envolvido 02. Ao perceber a aproximação do policiamento, o envolvido 01 correu adentrando na caatinga e deixando para trás a bolsa que portava. Ao observar a bolsa foi visto que dentro havia uma porção de maconha pronta para consumo, que pesou cerca de 2,060 kg (dois quilos e sessenta gramas).

O envolvido 02, não conseguiu êxito em fugir, sendo abordado, e logo foi encontrado dentro do seu cercado uma garrafa plástica com 540 g (quinhentos e quarenta gramas) de semente de Maconha. Em outros locais da cerca foram encontrados mais 03 sacolas que juntas somaram de 1,100 kg (um quilo e cem gramas) de Maconha pronta para consumo.

Ao vasculharem aos arredores da casa, foram localizados 03 (tres) sementeiras de maconha, onde a primeira possuía cerca de 315 pés a segunda sementeira tinha 425 pés e a terceira por sua vez possuía 435 pés totalizando 1.175 pés da droga em fase de desenvolvimento.

De imediato, foram erradicados os plantios da droga sendo uma amostra colhida para ser apresentada junto aos demais materiais apreendidos. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao imputado, sendo ele e os materiais apreendidos apresentados na DP local para que fossem tomadas as medidas cabíveis pela autoridade competente, sendo instaurado um inquérito por portaria para investigação do caso. Do Nayn Neto