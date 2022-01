Jovem é morto com vários tiros no Sertão de Pernambuco

Na noite desta quarta-feira (05), mais um homicídio foi registrado em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações, um jovem identificado como Cícero Diego, foi assassinado com vários tiros no Bairro Vila Eulália, na Rua 42.

Segundo o Blog Lago Grande em Destaque, por enquanto, a autoria e motivações do crime são desconhecidas.

As Equipes de Polícia e o IML (Instituto Médico Legal) se deslocaram até o local para tomar todas as medidas cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.