Covid-19: Sertão do Pajeú notifica 403 novos casos em 72h

Nesta segunda-feira (17), os boletins epidemiológicos com os dados de Covid-19 divulgados pelas secretarias de Saúde dos municípios do Pajeú, apontaram, que das dezessete cidades da região, catorze registraram novos casos nas últimas 72h.

O consolidado dos boletins das catorze cidades, apontaram um total de 403 novos casos positivos, 98 casos recuperados e nenhum novo óbito.

Foram trinta e um casos em Afogados da Ingazeira, três em Brejinho, seis em Calumbi, catorze em Carnaíba, catorze em Iguarcy, um em Itapetim, seis em Santa Cruz da Baixa Verde, oito em Santa Terezinha, cento e trinta e quatro em São José do Egito, oitenta em Serra Talhada, nove em Solidão, oitenta em Tabira, nove em Triunfo e oito em Tuparetama.

Apenas Flores e Ingazeira não registram novos casos da doença. Já Quixaba não divulgou boletim epidemiológico.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 35.786 casos confirmados, 34.119 recuperados (95,34%), 673 óbitos e 994 casos ativos da doença. Do nilljunior